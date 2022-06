Anche la Roma forte su Solbakken, ma il Napoli è in pole

Il mercato del Napoli entra nel vivo, ed nomi nuovi si aggiungono alla lista di quelli molto più conosciuti, come riportato oggi dal Corriere dello Sport. “ Non c’è solo la Roma su Ola Solbakken: perché l’esterno destro classe 1998 che gioca con il Bodo Glimt piace – e non poco – pure al Napoli. I contatti proprio nelle ultime ore, dopo che il norvegese sembrava vicinissimo al trasferimento nella Capitale. Il Napoli si è fatto sotto con Solbakken che va a scadenza il prossimo 31 dicembre e dunque può arrivare per un cifra attorno ai 2,5 milioni di euro. Quasi un indennizzo: ma il Bodo Glimt, che con la Roma ha vecchie ruggini legate alle due gare di Conference League, vede solo il Napoli. Mentre Solbakken da tempo tratta con la Roma. Al norvegese, gli azzurri hanno proposto un quinquennale. Dunque, dopo aver fatto l’offerta a Solbakken, il club azzurro aspetta una risposta. Ma la mossa del Napoli è un segnale chiaro: Politano al Valencia è un affare in fase di decollo”.