“Un giorno all’improvviso” ha attraversato l’oceano, Insigne accolto come un re

Pantaloncini bianchi, felpa bianca, occhiali da sole, sorriso convinto, comprensibile emozione: s’è presentato così, Lorenzo Insigne, ai suoi nuovi tifosi, all’uscita dell’aeroporto dove ad attenderlo già c’erano decine di tifosi e un cartellone con la scritta “Benvenuto Lorenzo” con sfondo tricolore. Avrà riconosciuto diverse maglie del Napoli, ha firmato autografi su palloni e t-shirt, ha ricevuto cori e poi s’è diretto all’uscita prima di dirigersi verso una coloratissima Little Italy. Ad aspettarlo c’era anche la squadra di NBA dei Toronto Raptors che per l’occasione aveva preparato una maglia con dedica: “Magnificent is coming” e il cuore con le mani, gesto tipico a ogni gol con dedica alla moglie Jenny. Grandi e piccoli, baby tifosi e adulti, erano tutti in attesa per Lorenzo Insigne. Si sono riuniti nel quartiere College and Clinton, nei pressi del Café Diplomatico, dov’è stato allestito un palco con tantissimi giornalisti e reporter pronti ad immortalare ogni istante. Erano presenti tifosi locali, napoletani canadesi, il Napoli Club Toronto, curiosi e appassionati che non vedevano l’ora di poterlo idealmente abbracciare dopo averlo seguito negli ultimi mesi a distanza dopo aver saputo del suo arrivo. È stato intonato anche “Un giorno all’improvviso” e poi sono partiti cori e musica a tutto volume mentre Insigne si guardava attorno incredulo. Avrà riconosciuto le sue maglie, c’era la 24 del Napoli ma anche la 10 dell’Italia con cui un anno fa ha vinto l’Europeo. Un altro motivo d’orgoglio per i suoi nuovi tifosi. Fonte: CdS