UFFICIALE – Tutte le novità del ritiro di Dimaro 2022, tanti graditi ritorni

Nuove informazioni circa il ritiro di Dimaro di quest’anno. I tifosi napoletani a luglio avranno la possibilità di scandire la giornata degli allenamenti con il ritorno, tra l’altro, delle sedute di autografi, le feste in piazza e gli appuntamenti pubblici con allenatore e giocatori. Undici giorni di sport, tifo, divertimento ma anche di ossigenazione e relax con la possibilità di svolgere attività fisica o semplici passeggiate nelle splendida Val di Sole e nelle convalli di Pejo e Rabbi, sfruttando l’infinità offerta di attività outdoor, come riporta TMW.

La squadra del presidente Aurelio de Laurentiis raggiungerà Dimaro Folgarida già nella serata di venerdì 8 per la prima cena nella sede del ritiro allo Sport Hotel Rosatti. Poi nel fine settimana sono previsti due giorni di allenamenti con doppia seduta quotidiana.

Tra le curiosità vi è anche una mini pista di sci sintetica allestita nei pressi dello stadio di Carciato dove ai piccoli ospiti sarà possibile provare gratuitamente l’ebbrezza della prima esperienza sciistica, in un contesto decisamente insolito e sotto l’occhio vigile dei Maestri di sci. Sempre per le famiglie, poco lontano sarà allestito il Pala Orso in collaborazione con il Parco Adamello Brenta per informare sulle peculiarità di un territorio intonso dal punto di vista ambientale.