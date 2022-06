UFFICIALE – L’Italia Under 19 dell’ “azzurro” Ambrisino sfiderà martedì l’Inghilterra

Ancora gli inglesi sulla strada del destino di una nazionale azzurra. Ad affrontarli, stavolta, saranno i ragazzi di Carmine Nunziata nella semifinale di martedì pomeriggio (fischio d’inizio alle 17) dell’Europeo Under 19 in corso di svolgimento in Slovacchia. Gli azzurrini sono arrivati secondi nel gruppo A dopo le vittorie contro Romania (2-1) e Slovacchia (1-0) e la sconfitta contro la Francia (4-1) di due giorni fa. Percorso netto, invece, quello dell’Inghilterra: 2-0 all’Austria, 4-0 alla Serbia e 1-0 (ieri sera) contro Israele. La formazione di Ian Foster non ha ancora subito gol, ma avrà un giorno in meno per riposare rispetto all’Italia, che in vista della semifinale ritroverà Mulazzi sulla fascia destra (reduce dalla squalifica) e tanti altri titolari, dal portiere Desplanches al centravanti Nasti, lasciati in panchina l’altro ieri. Nell’altra semifinale si gioca alle 20 Francia-Israele, mentre Slovacchia e Austria (terze classificate nei due gironi) si giocheranno lo spareggio per il Mondiale Under 20.

Fonte: CdS