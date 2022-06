UFFICIALE – La lista delle 23 azzurre del c.t. Bertolini. Esclusione eccellente in vista dell’Europeo

Oggi era attesa la lista delle 23 convocate del c.t. dell’Italia Milena Bertolini, in vista dell’ultima fase a Castel di Sangro e poi partenza il 4 Luglio in Inghilterra per gli Europei. Le azzurre giocheranno il Primo Luglio l’amichevole contro la Spagna allo stadio “Patini”. A sorpresa nella lista manca Annamaria Serturini, mentre in attacco c’è Martina Piemonte.

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina).

Il programma

Raduno a Castel di Sangro fino al 1° luglio

Lunedì 27 giugno

Ore 17.00 Allenamento

Martedì 28 giugno

Ore 10.30 Allenamento

Ore 13.45 Incontro con la stampa

Ore 17.00 Allenamento (aperto alla stampa i primi 15’)

Mercoledì 29 giugno

Ore 13.45 Incontro con la stampa

Ore 17.00 Allenamento (aperto alla stampa i primi 15’)

Giovedì 30 giugno

Ore 10.30 Allenamento MD-1 stadio ‘Teofilo Patini’ (aperto alla stampa i primi 15’)

A seguire Conferenza Stampa Ct e capitana

Venerdì 1° luglio

Ore 17.00 Gara Italia-Spagna (diretta su Rai Sport + HD)

Al termine della gara scioglimento della comitiva

Fonte: figc.it