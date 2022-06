SUCCESSO PER GLI EVENTI SOLIDALI DELLA FONDAZIONE CANNAVARO FERRARA

LA FONDAZIONE CANNAVARO FERRARA SCENDE IN CAMPO PER LA SOLIDARIETÀ CON IL “PRIMO TORNEO DI PADEL FCF 2022 TOYOTA FUNARI” E CON IL GALÀ “CHARITY SUMMER NIGHT” E RAGGIUNGE IL SUO OBIETTIVO. LA RACCOLTA FONDI, A BENEFICIO DELLA FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON, SERVIRÀ, ENTRO LA FINE DELL’ANNO, A FINALIZZARE L’UMANIZZAZIONE DEL REPARTO DI RADIOLOGIA DELL’OSPEDALE PEDIATRICO DI NAPOLI.

La Fondazione Cannavaro Ferrara ha portato a casa il risultato ma stavolta non si tratta di una partita di calcio. Tanti amici Vip sono scesi in campo il 23 e 24 giugno per una importante finalità solidale a favore dei bambini. Ex calciatori, attori e personaggi della TV hanno aderito all’invito di Ciro e Vincenzo Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro, per mettere a segno un ‘gol’ a favore della Fondazione Santobono Pausilipon, rappresentato dalla direttrice Flavia Matrisciano, volto ad allestire in modo funzionale e a dimensione di bambino, il reparto di radiologia dell’ospedale pediatrico Pausilipon di Napoli.

Nicola Amoruso, Antonio Cabrini, Bernardo Corradi, Christian Panucci, Gigi Di Biagio, Angelo Di Livio, Pierluigi Pardo, Jimmy Ghione, Luca Capuano, Mara Santangelo (ex tennista e unica presenza femminile del torneo) e Francesco Cicchella, uniti e compatti con i founders, sono stati i protagonisti del “Primo Torneo di Padel FCF 2022 Toyota Funari” presso il centro Azul Padel. Torneo che, per la cronaca, è stato vinto dalla coppia Panucci-Amoruso. Significativo il messaggio lanciato dai due atleti ‘bionici’ Riccardo Cotilli e Alessandro Ossola, anche loro al torneo, a testimonianza del fatto che attività sportiva e motivazione aiutano a superare le problematiche della disabilità e a realizzare nella vita qualunque scopo.

Show, musica e divertimento poi alla “Charity Summer Night” con 600 ospiti, che si è svolta al Club Partenopeo. Madrina della manifestazione, come sempre, Maria Mazza, presenti (oltre ai Vip già citati del torneo) anche Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso, Rosario Miraggio, Gigi & Ross, Gaia Girace (Lila de l’Amica Geniale), Fatima Trotta, Maurizio Aiello, Miriam Candurro e Cristina Donadio. La generosità dei partecipanti (grazie anche ad una lotteria) e degli sponsor ha consentito la realizzazione dell’obiettivo: entro la fine dell’anno sarà completato il reparto di radiologia del Pausilipon, per accogliere i bambini in luoghi più idonei, allegri e colorati.

‘Fabbricanti di emozioni’ ed ‘Accendi un sogno’ hanno emozionato, infine, con tecnologie ologrammi ed effetti speciali tutto a tempo di musica, con i fuochi d’artificio sullo sfondo, uno spettacolo da brivido con protagonisti Freddie Mercury, Michael Jackson ed infine lui: Diego Armando Maradona.

Il tutto è stato reso possibile grazie ad un gran bel gioco di squadra. A sostegno del progetto sono intervenuti: Toyota Funari, title sponsor della manifestazione sportiva e sponsor istituzionale con Kiton, Virgin Active, Pizza Glam, Kelmer, Otofarma, Johnny Lambs, Givova, Quality Sport & Rehab e Lama Optical. Tra gli sponsor inoltre: Capri Moonlight, Gabetti REvolution, Benedetta Riccio, Euronics, Trombetta e tanti altri. E ancora: la sapiente organizzazione di ‘Stefania Avallone Marketing Management’ e de ‘Le Mille Me Comunication’ di Mila Gambardella. Per il food delizieranno gli ospiti: Kem Events di Ketty Mastrocinque e i partner Sorbillo, Poppella, Cento Gradi, YO! Sushi, Muu Muuzzarella e Cuori di Sfogliatella.

