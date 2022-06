Spalletti, sarà spettatore della vicenda Ospina e Meret

Il Napoli e il nodo portieri, ancora non è stato sciolto e mister Luciano Spalletti sarà spettatore della vicenda. In uno degli incontri con il club, il tecnico di Certaldo ha fato intendere che vorrebbe la permanenza dell’estremo difensore colombiano, sempre per la sua abilità con i piedi. Ad oggi però il portiere sudamericano sembra più vicino all’addio che alla permanenza in maglia azzurra. Anche Meret attende che la matassa sia sbrogliata, perchè l’accordo per il rinnovo è ad un passo, ma per restare deve avere la garanzia di essere il titolare. Dopo il 30 Giugno, come conferma il Corriere dello Sport, le nubi saranno di meno e Spalletti saprà chi difenderà la porta per la prossima stagione.

La Redazione