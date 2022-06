SETTORE GIOVANILE – L’A.s. Roma Under 16 vince lo scudetto, sconfitto il Milan

Ieri sera allo stadio “Del Duca” di Ascoli si è giocata la finale del campionato Under 16 tra il Milan e l’A.s. Roma. Il match è stato incerto e ci sono voluti i tempi supplementari per decretare il vincitore. Si tratta dei giallorossi di mister Falsini che al minuto 95 segna con un diagonale preciso da parte di Nardozi. Dopo gli scudetti assegnati al Milan Under 15, al Bologna Under 17 e la Spal l’Under 18, ora è il turno dell’A.s. Roma.

AC Milan vs AS Roma 0-1 dts

AC MILAN (4-2-3-1) : Colzani; Bakoune, Tezzele, Parmiggiani, Magni [C]; Vitali, Mancioppi (C) (96′ Gualdi); Scotti, Perina (86′ Martinelli), Sia (96′ Di Siena); Martinazzi (75′ Bonomi). A disp.: Rugginenti (GK), Mundula, Amaral, De Bonis, Manto. All.: Abate.

AS ROMA (4-1-4-1) : De Franceschi; De Luca (72′ Carpineti), Plaia, Feola, Litti [C] (91′ Ceccarelli); Ragone {C}; Nardozi, Tumminelli (C) (72′ Della Rocca), Pedro Lopes, Mannini; Almaviva (88′ Guglielmelli).

A disp.: Guerrieri (GK), Cioffredi, Obleac, Papa, Fravola.

All.: Falsini.

Arbitro: Sig. Mario Picardi di Viareggio.

Assistente 1: Sig. Filippo Pignatelli di Viareggio.

Assistente 2: Sig. Christian Giannetti di Firenze.

Quarto Ufficiale: Sig. Diego Castelli di Ascoli Piceno.

Marcatori: 95′ Nardozi (AS Roma).

Ammoniti: nessuno.

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 0’pt, 5’st, 2’pts, 1’sts. Calci d’angolo: 5-15. Temperatura: 27°C (Soleggiato).

Fonte: vocegiallorossa.it