Per Ounas spunta una richiesta quasi in famiglia

Ounas è un problema – L’eventuale partenza di Politano potrebbe portare a una improvvisa accelerata per Deulofeu. Con l’Udinese è tutto congelato, proprio perché il Napoli se non libera un tassello in attacco non può e non vuole fare inserimenti. C’è anche un altro nodo che deve venire al pettine: ed è quello di Ounas. Un dettaglio: l’algerino piace molto al patron della Salernitana, Danilo Iervolino. Non è escluso che nei prossimi giorni possa esserci l’inserimento anche dei granata. Fonte: Il Mattino