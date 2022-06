Per la difesa, alternativa “italiana” ad Ostigard

Il mercato del Napoli è in stend-by, ovvero in attesa, prima di affondare eventuali colpi e riguarda diversi settori della rosa. Uno su tutti è la difesa, ovvero chi sarà il quarto centrale. Sembrava più semplice la trattativa per Leo Ostigard, con il norvegese tutto sistemato, c’è l’ok, ma non con il Brighton. Il club inglese, come conferma il Corriere dello Sport, chiede ancora tanto, perciò ad oggi non è chiusa la trattativa. Per questo che la società partenopea ha sondato il terreno con l’Hellas Verona per Casale, che piace anche alla Lazio dell’ex Sarri e al Monza di Berlusconi. Infine per Koulibaly si attende l’eventuale offerta del Barcellona, anche perchè per il rinnovo con il Napoli è ancora tutto fermo.

La Redazione