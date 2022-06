Osimhen: “Non conosco il mio futuro, so che tutto può accadere”

Osimhen è il frontman dell’attacco, l’uomo dei cambi in corsa, l’atleta straripante che lotta come un leone e un attaccante da 18 gol in 32 partite (e 70 giorni di grave infortunio); però Osimhen è anche un ragazzo di 23 anni che nel pieno delle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2023 con la Nigeria ha seminato perplessità oggettive. «Ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra. Non conosco il mio futuro, so che tutto può accadere, ma ora voglio solo andare in vacanza con la mia famiglia. Svuotare la testa e ricaricare le batterie. Poi penseremo al resto», spiegò una decina di giorni fa. Nessun riferimento al Napoli ma neanche polemiche: però i dubbi restano.

Fonte: F. Mandarini (CdS)