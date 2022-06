Nuova offerta dall’altra parte del mondo per Mertens. Giovedì sarà dentro o fuori

Giovedì 30 Giugno sarà il classico dentro o fuori per il futuro di Dries Mertens. Al momento non è cambiato nulla, nel senso che la famosa proposta economica scritta è l’ultimo ricordo che ha il club azzurro sulla questione del rinnovo. Il belga prima aveva chiuso le porte, poi una decina di giorni fa disse: “Non ho ricevuto offerte, aspetto ancora il Napoli”. In verità in questi giorni, come riporta il Corriere dello Sport, c’è stato l’interessamento dell’Anversa da parte dell’ex del Milan Van Bommel e nelle ultime ore è arrivata una nuova proposta. Stavolta la squadra interessata è addirittura dall’altra parte del mondo, ovvero Bali. Mertens però aspetta sempre che il Napoli si faccia vivo, per discutere del rinnovo. Giovedì per il record-man del club azzurro è il dentro o fuori, quindi non resta che attendere, compreso Spalletti che lo ha messo nella lista degli incedibili.

La Redazione