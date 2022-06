Non sarà Napoli il futuro di Ospina, ha scelto gli Emirati

Non sarà a Napoli il futuro di David Ospina: secondo i report che arrivano da Emirati Arabi e Colombia, l’oramai ex portiere azzurro è pronto a dire sì all‘Al-Nassr, tra le squadre più note degli Emirati e dell’intero continente asiatico. I tifosi del club sui social stanno già dando il benvenuto a Ospina che nelle scorse settimane aveva detto no alle proposte di rinnovo del Napoli per poter chiudere prevedibilmente la carriera con un club che gli consentirà lauto ingaggio. L’Al-Nassr è infatti tra i club più ricchi di quella zona del mondo. Nella stagione 2015/16 sulla sua panchina era seduto anche Fabio Cannavaro, ex difensore azzurro e campione del mondo. La squadra degli Emirati pare intenzionata a trattare anche James Rodriguez, colombiano come Ospina e anche cognato del portiere che è pronto a lasciare Napoli dopo quattro stagioni.

Fonte: Ilmattino.it