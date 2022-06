Mertens, non è detta l’ultima parola: in tal caso, cambio strategia

Si dice che abbia cambiato idea, che aspetti una controproposta del Napoli, ma si aggiunge anche che sarà difficile che a tentare il riavvicinamento sia De Laurentiis. Però, a detta del Corriere del Mezzogiorno, ci sarebbero ancora speranze per la permanenza di Dries Mertens a Napoli. In tal caso, aggiunge il quotidiano, cambierebbe la strategia sulla trequarti di Giuntoli e difficilmente il Napoli prenderebbe Gerard Deulofeu dall’Udinese. Nel caso dovesse restare il belga, il club partenopeo – si legge – potrebbe infatti prendere un giovane che possa fargli da vice e non un attaccante già pronto per fare il titolare.