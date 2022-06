Mercato Napoli – La partenza di Politano potrebbe sbloccare un arrivo importante

C’è da capire ancora chi sarà in partenza e chi resterà in azzurro, tra rinnovi che tardano ad arrivare e quelli quasi certi. Ci sono delle partenze che potrebbero sbloccare degli arrivi importanti, come scrive oggi ilmattino.it. “L’eventuale partenza di Politano potrebbe portare a una improvvisa accelerata per Deulofeu. Con l’Udinese è tutto congelato, proprio perché il Napoli se non libera un tassello in attacco non può e non vuole fare inserimenti. Tutto fermo per questo, ma se davvero il blitz del Valencia andasse a segno, lo scenario – come capita nelle sessioni di mercato – cambierebbe rapidamente. Deulofeu sa che non bisogna avere fretta in queste situazione: se vuole il Napoli deve pazientare”.