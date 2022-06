Si sono parlati De Laurentiis e Ramadami, agente di Koulibaly e, pare, abbiano trovato un accordo. Se non arriverà un’offerta irrinunciabile per la società e per il difensore, valutato quaranta milioni, il manager potrà continuare a sondare il mercato, ma dovrà valutare le opzioni proposte dal Napoli che sono due: prolungamento con stipendio ridotto oppure proseguimento del rapporto fino a scadenza del contratto 30 giugno 2023. Si vedrà, come riportato da Rai Sport.