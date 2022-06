Il Taranto è al lavoro per alcune conferme in vista della prossima stagione. Come riportato da mondorossoblu.it, e si legge su TMW, il club punta a confermare Valerio Labriola, centrocampista classe 2001, 31 presenze in campionato nella passata stagione. Il club pugliese e il Napoli, proprietario del cartellino, starebbero definendo un rinnovo del prestito.