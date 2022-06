Il Napoli interessato ad un giovane dell’Udinese. Giuntoli bussa alla porta di Pozzo

Il mercato del Napoli, come da gestione economica predefinita, è indirizzato ai giovani in previsione futura. Infatti come scrive Il Messaggero Veneto, il club di De Laurentiis sarebbe interessato a Simone Pafundi, giovane trequartista dell’Udinese. “Certo, ne deve mangiare ancora tanta di pastasciutta, come direbbe Bonucci, ma sembra evidente che l’Udinese si ritrovi in casa uno di quei talenti che nascono con rara frequenza. E infatti alla porta di Gino Pozzo hanno bussato in tanti. L’ultimo è stato il Napoli con il ds Giuntoli che deve aver toccato anche le corde del cuore della famiglia del ragazzo visto che il papà è originario di Napoli e non ha mai nascosto di essere un tifoso della squadra partenopea. Però a oggi il club friulano non ha nessuna intenzione di privarsi del sedicenne”.