Il Barcellona fa cassa. I prossimi giorni decisivi per Koulibaly

Nei prossimi giorni si capire se il Barcellona fa sul serio per Koulibaly: per far sbandare il Napoli serve una offerta di 30 milioni di euro. Ieri i catalani hanno chiuso la cessione di de Jong al Manchester United per 80 milioni di euro. Dunque, una boccata di ossigeno per le casse martoriate del Barça. Koulibaly non ha avuto alcun segnale dai suoi agenti: è ancora in Africa e si prepara al suo rientro a Napoli alla vigilia della partenza per Dimaro. In realtà, visti gli impegni con la sua nazionale, potrebbe anche avere dei giorni in più, ma pare sia pronto a rinunciarvi. Ostigard e Casale restano al ballottaggio per il posto di quarto centrale. Che il Napoli vuole solo in prestito. Il Verona è pronto a discuterne. Fonte: Il Mattino