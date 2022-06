FOTO – Nel tempo libero Elmas si improvvisa anche “truccatore”

E’ tempo di vacanza per gli azzurri di Spalletti, che attendono la data di partenza per l’annuale ritiro di preparazione per la prossima stagione calcistica. Così anche per il centrocampista Eljif Elmas, che sta trascorrendo le vacanze nella sua Macedonia del Nord, tra escursioni e simpatici siparietti, come riporta Il Corriere dello Sport. “Nel tempo libero delle giornate senza impegni, il prolifico centrocampista ha fatto visita al salone di bellezza di una sua amica e si è cimentato nel truccare le ciglia di una bambina, una piccola fan, apparsa particolarmente divertita dal fuori programma. Nell’annata conclusa un mese fa, in maglia azzurra e agli ordini di Luciano Spalletti, Elmas ha collezionato 37 presenze in campionando siglando 3 reti (contro Venezia, Milan e Atalanta) e confezionando 4 assist vincenti. Ben 4 gol, invece, nelle 8 partite disputate in Europa League: una doppietta contro il Leicester City e due reti – tra andata e ritorno – contro lo Spartak Mosca”.