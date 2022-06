Domani per Lorenzo esordio in pubblico, non lascia il suo numero di maglia

Lorenzo Insigne verrà presentato ai media domani, l’esordio ufficiale con la sua nuova “24” è previsto il 10 luglio contro il San Jose Earthquakes come ha confermato, indirettamente, l’allenatore del Toronto, Bob Bradley: «Non so quanto sia in forma, valuteremo il suo stato fisico, bisogna capire quando inizierà ad allenarsi ricordando la sua situazione contrattuale col Napoli. Potrebbe cominciare a farlo all’inizio di luglio e per l’esordio valuteremo le sue condizioni». Insigne è sotto contratto col Napoli fino al 30 giugno, pochi giorni ancora e avrà inizio – ufficialmente – la sua nuova avventura americana. Il Toronto si affiderà al suo talento per uscire da una situazione di classifica complicata. Fonte: CdS