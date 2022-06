Demme, non solo la Liga, potrebbe essere un ritorno in Bundes

Non ha di certo vissuto il suo anno migliore in azzurro, complice l’infortunio della scorsa estate a Dimaro. Fatto sta che Diego Demme vorrebbe più spazio e per questo motivo pare abbia chiesto di essere ceduto. Piace al Valencia di Rino Gattuso, suo estimatore, ma non solo: negli ultimi giorni, riporta il Corriere del Mezzogiorno, è stato palesato un interesse anche dall’Eintracht Francoforte. In caso di addio del centrocampista italo-tedesco ci sono tanti nomi che piacciono agli azzurri: Adrien Tameze del Verona, Mattias Svanberg del Bologna, Nahitan Nandez del Cagliari e Morten Thorsby della Samp.