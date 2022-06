De Laurentiis/Ramadani: si tratta di gentlemen’s agreement

Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly, hanno un gentlemen’s agreement (accordo tra gentiluomini) in merito alla permanenza del centrale senegalese in azzurro. Tra il patron azzurro, l’agente del calciatore ed il difensore stesso, il rapporto è sempre stato molto cordiale. Secondo il portale Sportmediaset, ci sono due strade per il futuro: un anno in scadenza e poi via a zero tra un anno o un prolungamento a ingaggio ribassato (ma non di molto). A meno che, chiaramente, non arrivi un’offerta da 35-40 milioni. In quel caso il Napoli lo cederebbe.