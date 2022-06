CALCIO FEMMINILE – Italia Under 19-Spagna si vedrà in chiaro

Tutto pronto per l’Europeo Under 19 femminile, dove tra le protagoniste ci sarà anche l’Italia del c.t. Enrico Sbardella. Le azzurrine son nel girone con: Spagna, Francia e le padroni di casa della Repubblica Ceca. Bisognerà arrivare tra le prime due, ma non sarà facile per l’Italia come ha detto il c.t.: “Questa avventura, inizia all’insegna dell’entusiasmo e della voglia di far bene. Sono sicuro, che sarà una partita bellissima e ce la giocheremo con la consapevolezza di poterci togliere una bella soddisfazione. Personalmente è una sfida particolare, perché mi lega una profonda amicizia al loro allenatore, Pedro Lopez, e con il loro staff ci conosciamo da venti anni”. Esordio domani contro le iberiche al ‘Mestsky Stadium’ di Opava e il match verrà trasmesso da Rai Play.

La Redazione