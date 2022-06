CALCIO FEMMINILE – F. Simonetti (centr. Italia): “Le convocazione? C’è ansia positiva”

Prosegue a Castel di Sangro la preparazione dell’Italia del c.t. Milena Bertolini, in vista del test amichevole del Primo Luglio contro la Spagna allo stadio “Patini”. Oggi sarà diramata la lista delle 23 convocate per gli Europei, dove le azzurre debutteranno il 10 Luglio contro la Francia. Ieri ai microfoni di Sky le parole della centrocampista Flaminia Simonetti: “Sicuramente sono contenta di essere arrivata fino a qui, è stata una cosa un pò inaspettata perché non mi aspettavo di arrivare fino all’ultimo. Non nego che comunque c’è un’ansia, però è un’ansia positiva, di sapere come andrà a finire, se rientrerò nelle 23 o meno. Sicuramente è stato un bel percorso, è stato un mese intenso dove abbiamo lavorato tanto. Io sono soddisfatta, ho dato tutto quello che potevo dare e quindi poi in qualsiasi modo andrà sarò comunque contenta di tutto”.

La Redazione