Bagni: “Meret sarà il nostro portiere il prossimo anno”

Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live, soffermandosi tra le altre cose sui movimenti di mercato del club partenopeo, ed in particolare su quella che, secondo lui, sarà la scelta fra i due portieri Meret ed Ospina. “ Meret sarà il nostro portiere il prossimo anno, quindi, bisogna dargli fiducia. Le dichiarazioni di Spalletti sui portieri non aiutano, anche se poi nello spogliatoio si è ben capito che Ospina è il titolare. I giocatori si ricordano le parole degli allenatori, per me non è stata una grandissima uscita. Meret ha bisogno di certezze, prima di giudicarlo aspettiamo.

Sirigu ha 34 anni e potrebbe aiutare, darà opportunità a Meret di giocare titolare”.