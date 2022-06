Bagni: “Diego parlava con i tifosi, quella magia non ci sarà mai più”

Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live.

“A differenza del Napoli, la Roma ha molti giocatori che non servono. Gli azzurri, invece, hanno molti giocatori in scadenza e soprattutto molto forti.

Veretout lo offrii al Napoli per 10 milioni, ma mi dissero di no per il ruolo poco identificato. Poi il Napoli è riandato sul francese.

Quell’alchimia e magia che c’era con Diego non ci sarà mai più, perché non nascerà mai più un Maradona. Diego parlava con i tifosi.

È vero che sono stati gettati 2/3 scudetti, ma non è che la società non ha intenzione di vincere. Dai ritiri nessuno sfiderà la sorte, come fatto dal presidente, dicendo che il Napoli lotterà per lo scudetto.

Speriamo che il Napoli onori il campionato e che ci sia stabilità tra il presidente e Spalletti”.