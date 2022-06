L’ex calciatore del Napoli, Salvatore Bagni, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live, soffermandosi in particolare sui nomi accostati al Napoli in questa sessione di mercato.

“Deulofeu ci sta, buon giocatore, e per me giocherà da esterno. Ostigard è molto giovane e non sarà il titolare, farà il 3/4 difensore.

Nandez non mi piace nel centrocampo a due, può fare la mezz’ala e l’esterno.

Simeone? Uno con quella “garra” lo prenderei di corsa. Ai napoletani non farà piacere, ma come alternativa di Osimhen mi piace.

Barak è un ottimo giocatore, ma dove lo mettiamo? Gioca al posto di Zielinski, che giocherà dall’inizio? Ho una convinzione: Zielinski giocherà titolare dietro Osimhen.

Kim Min-jae è un gigante e non è lento, ma non è eccezionale dal punto di vista tecnico. Lui è l’alternativa se dovesse andare via Koulibaly.

Non ha giocato in grandi squadre, se non con il Fenerbache, ma anche Koulibaly quando arrivó.

La vera domanda è capire se tutti questi giocatori vanno bene anche a Spalletti, oltre che a Giuntoli e De Laurentiis”.