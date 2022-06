Al momento Osi l’ 8 luglio non partirà con la squadra per Dimaro

L’umore di Osi? Confuso: ha spiegato di non sapere cosa accadrà e come tutti gli abitanti del pianeta azzurro attende di scoprire il destino di certi compagni totem, a cominciare da Koulibaly; e nel frattempo è immerso nelle sue vacanze nigeriane: l’8 luglio non sarà a Dimaro e i successivi programmi saranno stilati strada facendo d’accordo con la società, ma la sua priorità è pianificare con chiarezza. Battere i dubbi in velocità: «Non conosco il mio futuro, tutto può accadere». E in dieci giorni non è cambiato nulla.

Fonte: CdS