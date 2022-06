Sky – Napoli, primi contatti con l’Hellas Verona per Casale

Il Napoli si muove sul mercato per rinforzare le zone che si sono indebolite o potrebbero eventualmente perdere pezzi per strada. Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, aggiorna, attraverso il proprio sito sui primi contatti del Napoli con l’Hellas Verona per Casale. Il Napoli muove i primi passi sul mercato, e lo fa concentrandosi soprattutto sul reparto difensivo. Oltre alla trattativa per Leo Ostigard del Brighton, gli azzurri hanno avviato i primi contatti con l’Hellas Verona per Nicolò Casale, classe 1998 di Negrar che ha fatto molto bene nelle ultime due annate con Jurić prima e poi con Igor Tudor.