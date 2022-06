Serie A – Decisi in 7 date  gli anticipi  e i posticipi  

La “caccia” agli anticipi e posticipi della Serie A è finita. Da questa stagione la classica domanda che circolava tra gli appassionati («Quando saranno decisi gli orari delle gare di questa o quella giornata?») ha una risposta certa, prima dell’inizio del campionato. La Lega, infatti, ha seguito la strada tracciata dalla Premier League e ha fissato 7 date nelle quale sarà definito il fischio d’inizio degli incontri e la loro programmazione televisiva. Anzi, l’head of competitions Butti ha fatto meglio rispetto agli inglesi che di date ne hanno indicate 10. Giovedì il primo appuntamento con le 5 giornate iniziali, il 30 agosto “luce” sui turni dal sesto al sedicesimo, il 24 ottobre via il sipario su ciò che accadrà dalla diciassettesima alla ventunesima, il 10 novembre anticipi e posticipi dalla ventiduesima alla ventinovesima. Per definire il resto del calendario bisognerà aspettare i risultati delle coppe europee e il cammino delle italiane. Ecco perché le ultime tre date con gli “annunci” saranno il 21 marzo (giornate dalla trentesima alla trentaquattresima), il 28 aprile (dalla trentacinquesima alla trentasettesima) e il 29 maggio (la trentottesima). L’ultimo sarà l’unico turno disputato in contemporanea o comunque con le squadre divise per blocchi: “poule” scudetto, “poule” Europa e “poule” salvezza. I tifosi potranno comprare con anticipo i biglietti o capire chi trasmetterà gli incontri, fermo restando che Dazn li ha tutti e 380 (266 in esclusiva), mentre Sky per gli abbonamenti “standard” (non quelli dei locali pubblici) 3 per giornata.

Fonte: CdS