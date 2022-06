Salvatore Esposito, riflettori non solo azzurri sul gioiello della Spal

Salvatore Esposito, centrocampista della Spal, è entrato di prepotenza sotto i riflettori della Serie A. Anche la Lazio ha chiesto informazioni. Il sondaggio, in ordine cronologico, entra nella scia dei contatti precedenti con Sassuolo e Napoli. Empoli e Salernitana, un mese fa, erano già entrate in azione, dimostrando interesse. Classe Duemila, contratto in scadenza il 30 giugno 2023, è un’occasione di mercato. Un assegno circolare da appena 3 milioni di euro, non solo un talento su cui ha posato gli occhi Roberto Mancini in chiave futura. Il ct lo aveva convocato per lo stage di fine maggio a Coverciano e gli è bastato tenerlo sotto osservazione in due allenamenti per inserirlo nel gruppo allargato per la Nations League. Salvatore Esposito ha esordito in Nazionale l’11 giugno allo stadio Molineux di Wolverhampton, entrando per sostituire Lorenzo Pellegrini

Fonte: CdS