Matteo Politano ha chiesto di lasciare il Napoli, tra lui e Spalletti non è mai scoccata la scintilla, come riporta oggi Repubblica. Alcune italiane come Fiorentina, e Milan e Atalanta hanno espresso interesse per l’esterno azzurro, ma un primo contatto c’è stato con il Valencia del neo allenatore, ex azzurro, Rino Gattuso. Per De Laurentiis il cartellino di Politano vale 18 milioni di euro, il club spagnolo non va però oltre i 10 milioni più bonus.