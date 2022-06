Quarto centrale: lo scaligero Casale supera Ostigard

Il Napoli ha due obiettivi: il portiere e il difensore centrale. Li vuole con autentiche modalità: in prestito e senza obbligo di riscatto. Oppure svincolati. Insomma, l’intoppo per Ostigard è sulla formula. Il club inglese preferisce la cessione a titolo definitivo. Motivo per cui il patron De Laurentiis ha virato su Casale del Verona. E l’Hellas ha aperto all’ipotesi del prestito con riscatto facoltativo, valutando il calciatore attorno ai 10 milioni di euro. Dunque, Casale supera Ostigard. Ma serve che l’operazione sia low cost. c’è anche la Lazio sul giocatore. Casale sarebbe l’ideale, anche perché ha le caratteristiche per poter essere un jolly difensivo. Come Juan Jesus. Il quarto difensore può arrivare anche ad agosto. E il portiere? Ecco, a Dimaro Spalletti potrebbe ancora non avere il vice Meret. Sirigu è in pole, piace Luis Maximiano (ma il prestito è a prezzi troppo alti) e la lista è lunga.

Fonte: Il Mattino