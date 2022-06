Prima occorre sfoltire la rosa: Deulofeu comincia a guardarsi intorno

Deulofeu ha capito che i tempi non sono brevi e ha iniziato a guardarsi attorno. Se ha fretta, difficilmente l’operazione con il Napoli andrà in porto. Perché il Napoli non ne ha. Con l’Udinese è in piedi anche il sondaggio per il baby Pafundi, talento 16enne con i genitori napoletani, che è cercato da mezza Europa. Ma prima di poter andare all’assalto Giuntoli deve sfoltire la rosa: Ounas ha richieste da Monza, Torino, Cremonese e Lecce ma continua a tergiversare. Se non rinnova, rischia anche lui il braccio di ferro con la società. Esattamente come succederà con Fabian. Perché, se l’idea dei procuratori è di andare in scadenza, il Napoli non è dello stesso avviso: sia Fabian che Ounas, in mancanza di offerte, devono accettare le offerte di rinnovo. Altrimenti, il rischio è che finiscano fuori rosa. Proprio come Milik. Ed è quello che è stato ribadito ancora una volta a Fabian nel corso dell’ultimo summit al telefono.

Il Mattino