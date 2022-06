Pisacane e D’Amico: l’entourage presente sul jet 18 posti con Insigne

È sceso da un Van in silenzio e si è diretto verso il check in dell’aeroporto di Roma. Occhiali scuri, nessun sorriso, Lorenzo Insigne ha lasciato ieri mattina l’Italia.

A bordo dell’aereo privato messo dal Toronto a disposizione dell’ex capitano del Napoli, accompagnato nel volo verso il Canada da tutti i suoi familiari, dal procuratore Vincenzo Pisacane e dall’agente Andrea D’Amico, che ha fatto da intermediario in questa trattativa.

I tifosi della squadra canadese non vedono l’ora di applaudire il campione d’Europa, il grande colpo della Mls 2022. E anche i cestisti dei Toronto Raptors che hanno indossato le t-shirt The Magnificent is coming. Insigne non sarà l’unico napoletano del club. Lo raggiungerà a stretto giro Mimmo Criscito, che ha lasciato il Genoa.

Fonte: Il Mattino