Ostigard-Napoli, c’è un ostacolo e non è il giocatore

Il mercato del Napoli al momento è fermo, non per volontà del club, ma per diversi nodi da sciogliere, compreso i rinnovi. In entrata invece si registra al momento una frenata ed è quella di Ostigard. Secondo il Corriere dello Sport, con il difensore norvegese è tutto fatto, c’è il sì dell’ex Genoa, ma è un fatto di formula. Il club azzurro lo vuole in prestito, mentre il Brighton vuole monetizzare e anche tanto, insomma a titolo definitivo. Nei prossimi giorni si capirà se si sbloccherà la trattativa, o si andrà su altri obiettivi che certamente il d.s. Giuntoli ha messo nei radar.

La Redazione