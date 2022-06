Meret, trattativa in stallo: ADL ha deciso la cifra per la cessione

Un nodo che sembra stia sempre a momenti per sciogliersi, invece non accade mai. Ospina “lontano”, alternanza che ha logorato e richieste specifiche di Alex Meret. Basta con il tira e molla. Il portiere del Napoli, come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, vuole sentirsi importante. Per questo motivo il portiere avrebbe chiesto al club partenopeo la certezza del ruolo prima di firmare il rinnovo di contratto. Infatti, lo stand by che ne consegue non è nè di natura economica, nè relativo e bonus, clausole o richieste particolari, la trattativa, attraverserebbe una fase di stallo per quella che viene definita “certezza del ruolo”. Ovvio che, senza prolungamento, anche Meret potrebbe partire. De Laurentiis ha fissato il prezzo a 25 milioni.