Madrigal Cup, si conclude la fase a gironi

Nel girone B la Damiano SOCCER la fa da padrona battendo per 8-2 la Stanleybet2020. Dopo un inizio di torneo non positivo, il team di Tozzi e Damiano ha modificato qualche tassello in squadra candidandosi come vincitrice del torneo.

L’altra squadra a qualificarsi è il West Mep grazie ad una vittoria schiacciante ai danni del Real Salicelle. Lo show è stato fatto dai 2 gioiellini Piccolo e Petricciuolo autore di ben 3 reti.