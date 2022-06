Koulibaly, tutto tace: a ieri sera nessun offerta per KK

Ospina e Mertens sono ai titoli di coda. Fabian va verso un probabile braccio di ferro, Ostigard sembre essere stato superato da Casale per questioni di formula, e tutto tace anche sul fronte Koulibaly: a ieri sera non c’era una sola richiesta per il difensore senegalese. Né dal Barcellona, nè da parte di altri club. Peraltro De Laurentiis non pensa affatto a cederlo in serie A, a meno che non arrivi una offerta da 30-35 milioni. E lo stesso vale per Osimhen: i pretendenti della Premier sono svaniti nel nulla, peraltro Giuntoli è stato netto con i vari emissari, perché per meno di 100 milioni De Laurentiis non tratta la sua cessione. Siamo solo a fine giugno, tutto può ancora succedere. C’è solo un incedibile in questo Napoli: ed è Di Lorenzo (che ieri si è sposato).

Il Mattino