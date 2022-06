Improta: “De Laurentiis e Spalletti dovrebbero chiarirsi tra di loro, ecco perchè”

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Una stagione speciale per il Napoli? Dico di sì, ma De Laurentiis e Spalletti dovrebbero chiarirsi tra di loro e poi chiarire alla piazza quello che vogliono fare. Si stanno ‘ubriacando il cervello’. De Laurentiis fa i proclama per lo Scudetto e poi mette in vendita tutti, Spalletti si impunta su alcuni calciatori e poi non vengono confermati. Ecco serve chiarezza, altrimenti si crea e si resta nella nebbia. La piazza di Napoli non merita di essere trattata così, nel silenzio di tante notizie che escono a destra e a manca senza mai essere chiarite dai protagonisti. Sotto questo aspetto la città viene sempre un po’ maltrattata. Io metterei la firma per tenere questa rosa con questi innesti che sono appena arrivati. Molte squadre in Italia e in Europa non hanno la rosa che ha il Napoli, rischierei nel trattenere i calciatori in scadenza. Anche perché trattenendo i migliori, il Napoli resterà protagonista. La prima gara contro il Verona non sarà semplice, ma gli azzurri potranno partire con il piede giusto. Questo è un anno particolare poi, la lunga sosta dei Mondiali influirà molto. E’ un modo diverso di affrontare una stagione e bisogna abituarsi in fretta. Per me, però, la sosta dei Mondiali falserà il campionato, visti i tanti calciatori che saranno impegnati. Purtroppo questo tipo di calcio non sta bene a nessuno, se non a quei pochi che ci guadagnano”.