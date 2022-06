Il d.s. Giuntoli e i 4 nomi per il nuovo centrocampo azzurro

Nel mercato bisogna avere le giuste alternative, nel caso che qualche cessione avvenga, per accontentare gli allenatori. Nel caso del Napoli sono a rischio cessione Demme, piace al Valencia e i club della Bundesliga, ma anche Fabian Ruiz. Lo spagnolo tra l’altro se dovesse restare andrebbe in Tribuna per la questione del mancato rinnovo. Nel frattempo il d.s. Giuntoli si guarda intorno ed ha quattro nomi nella sua agenda. Come riporta il Corriere dello Sport, sono: Tameze, Svamberg, Nandez e Thorsby. Per il centrocampista dell’Hellas Verona, la valutazione è sui 20 milioni, per il giocatore del Bologna c’è il Southampthon, mentre per il mediano del Cagliari è da sempre un pallino del dirigente azzurro. Insomma tanti nomi, ma prima vendere e poi comprare.

La Redazione