Il 25 e 26 agosto   sorteggio delle  coppe europee  

Il calendario della Serie A c’è già. Quello delle coppe europee “nascerà” il 25 e 26 agosto a Istanbul, sede della finale di Champions 2023. Solo allora sarà chiaro il quadro delle partecipanti: ieri sera era in programma la finale del preliminare di Champions (Inter Escaldes-Vikingur Reykjavik), mentre dal 5-6 luglio inizieranno i tre turni di qualificazione che si concluderanno il 9 agosto, una settimana prima dei play off (16 e 17 l’andata; 23 e 24 il ritorno). Le quattro italiane (Milan, Inter, Napoli e Juventus) sono ammesse al group stage grazie al ranking del nostro Paese. L’Europa League e la Conference League hanno percorsi diversi di accesso: più breve quello dell’Europa League che ha il terzo turno preliminare il 4 e l’11 agosto più i play off il 18 e il 25. La Roma e la Lazio sono ammesse al group stage. L’andata del primo turno di qualificazione della Conference invece è il 7 luglio, il ritorno del terzo turno l’11 agosto. I play off, con la Fiorentina interessata, il 18 e 25 agosto. Il sorteggio del group stage di EL e CL è fissato poche ore dopo quello della Champions, venerdì 26 agosto, sempre a Istanbul.

Fonte: CdS