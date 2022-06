Galoppo (accostato al Napoli): “Il campionato italiano mi piace molto”

Giuliano Galoppo, centrocampista del Banfield accostato più volte al Napoli, parlando ai microfoni di Tnt Sport, ha espresso il desiderio di migliorare, magari anche cambiando paese. “Non ho fretta di lasciare il Banfield, ma voglio continuare a migliorare nella mia carriera, sento la necessità di fare un passo avanti. Se ci saranno offerte le analizzerò per il mio futuro“. Di offerte presto potrebbero arrivargliene, come sottolinea il Corriere dello Sport: “Le voci dall’Italia? Il campionato italiano mi piace molto, così come mi piace molto la Premier League, ma so che per arrivare in Inghilterra bisogna lavorare molto. Se ci saranno offerte le valuterò tutte”.

Galoppo ama giocare vicino alla punta, è infatti un centrocampista offensivo, classe 1999. Può dunque giocare nei tre dietro la punta, il che potrebbe far pensare al suo nome in caso di addio al Napoli di Ounas o Politano. Galoppo è in possesso anche di un passaporto italiano, particolare assolutamente non trascurabile in caso di approdo in azzurro. Fonte CDS