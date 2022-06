FOTO – Vacanze a Napoli per Musso e visita al murales di Maradona

E’ stato accostato più volte al Napoli, ma comunque Juan Musso, portiere dell’Atalanta e della nazionale argentina, ha scelto la città partenopea come meta delle sue vacanze, come riportato da ilmattino.it. Sembrava poter essere uno degli obiettivi di mercato per la porta del Napoli, ma nel frattempo Juan Musso la città azzurra l’ha già scelta. Solo per le vacanze, però. Insieme con la compagna, infatti, il portiere argentino dell’Atalanta e della nazionale si sta godendo il suo relax tra le isole del Golfo e la Costiera: oggi la visita al centro città, tra i Quartieri spagnoli e ovviamente il murales dedicato a Diego Armando Maradona, mito di ogni calciatore argentino.