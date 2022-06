FOTO – Di Lorenzo convola a nozze con la sua Clarissa

Un’altra estate da incorniciare per Giovanni Di Lorenzo, dopo quella scorsa in cui ha vinto gli Europei con la Nazionale Italiana. Il terzino azzurro ieri ha detto sì alla compagna, Clarissa, che da anni è con lui nella città che li ha fatti conoscere, Lucca. Per Di Lorenzo un matrimonio sobrio e con amici e familiari, lontano da lustrini e da esagerazioni, proprio come in campo. Con la coppia anche l’immancabile Azzurra, la prima erede di famiglia che è nata proprio a Napoli, come riporta ilmattino.it.