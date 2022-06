Fimmanò, avv. Salernitana: “Abbiamo un progetto di upgrading”

Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in merito ai progetti del club campano. “È un mercato molto particolare, credo che i giochi si faranno un po’ più avanti. Ederson all’Atalanta? Nulla è molto probabile (ride ndr)… È tutto collegato al fare una squadra più forte. Noi abbiamo un progetto di upgrading: vendere un calciatore solo per arrivare a qualcuno di più forte e costruire una squadra di livello. Il direttore De Sanctis si sta muovendo benissimo, ha tanti contatti. Questo è un mercato molto particolare, tanti svincolati di lusso devono ancora accasarsi: da Mertens a Dybala, passando per lo stesso Cavani… La prima con la Roma? Ci porta bene, è stata la gara della scintilla la scorsa stagione. Vediamo adesso come la squadra si costruirà, visto che ci sono grandi opportunità. Muoversi coi tempi giusti sarà importante. De Sanctis? Mi sta dando una grande impressione, è uno molto preparato. C’è stata una svolta anche metodologica. Colpi a sorpresa? Tra qualche anno la Salernitana sarà una squadra formidabile, ma adesso siamo ancora alla seconda stagione di Serie A. Necessariamente, alcune idee devono passare attraverso una maturazione del mercato. Ci sono tanti giocatori di livello che aspettano altre opportunità. La Salernitana dal canto suo può essere sicura di un vantaggio rispetto alle altre: la società è solida economicamente e patrimonialmente. La società, adesso, saper cogliere solo le opportunità. I giochi si faranno anche a ritiro in corso, staremo a vedere. Gaetano dal Napoli? I giocatori forti piacciono sempre, vediamo cosa succede. Le scelte dipendono anche dalle uscite e da tanti altri fattori. Ci sono tanti ragionamenti in corso. Siamo concentrati sull’attacco adesso: cerchiamo un nome che sappia fare tanti gol. La Salernitana deve ripartire da questo, da avere un certo numero di reti in potenza. Cavani? A Napoli è diventato un tuttocampista, un calciatore che fa tutto il campo”.