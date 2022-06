Durante, ag. FIFA: “Galoppo al Napoli? E’ abile in tutti i ruoli di centrocampo”

Sabatino Durante, agente FIFA, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Galoppo del Banfield è stato accostato al Napoli negli ultimi giorni: quali sono le sue qualità? E ci sono altri nomi da consigliare alla società? “Ragazzo con il passaporto italiano, Galoppo è un buon giocatore, abile in tutti i ruoli di centrocampo. Potrebbe essere una mezzala, ma in realtà ricoprirebbe anche la posizione in mezzo al campo di Demme al Napoli. Ha siglato alcuni gol, è un centrocampista box to box, tuttavia non è un fenomeno. Ho consigliato anche altri nomi al ds del Napoli per quel reparto, mi auguro che saranno presi in considerazione”.