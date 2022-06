Dries Mertens “blocca” l’arrivo di Deulofeu. Ospina al momento non ha una squadra

Mai come quest’anno i rinnovi saranno decisivi in casa Napoli, per sbloccare poi eventualmente, come di norma anche gli acquisti. Ad esempio per la questione Mertens, al momento il belga non ha una squadra, perciò spera sempre di firmare per gli azzurri. La fase di stallo, blocca inevitabilmente l’arrivo di Deulofeu. Con il jolly dell’Udinese tutto fatto, manca l’intesa con la società friulana, l’agente dello spagnolo, parla di svolta nei prossimi giorni, Mertens potrebbe essere la chiave? Su Ospina, come riporta il CdS, c’è da dire che nessuna squadra ha fatto offerte per convincere il colombiano. L’estremo difensore attende il Napoli, ma vorrebbe una proposta migliore di quella che ha ricevuto in precedenza.

La Redazione