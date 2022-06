CENTROCAMPO – Demme cambia agente e vuole avere le idee chiare per il futuro

La politica del Napoli, del resto come tutta quella degli altri club, sarà quello prima di vendere e poi acquistare, per non trovarsi una rosa ancora più folta. Per esempio non è un mistero che un calciatore abbia chiesto di andare via è certamente Diego Demme. Tra l’altro, come riporta il Corriere dello Sport, l’ex Lipsia ha cambiato agente e vuole avere le idee chiare sul suo futuro. La prima mossa sarà parlare con il club azzurro, per avere un quadro migliore della situazione. Oltre al Valencia, anche i club della Bundesliga su Demme, che tornerebbe a casa. Una volta trovata la squadra per il buon Diego ci si guarderà altrove e i nomi nell’agenda di Giuntoli non mancano.

La Redazione